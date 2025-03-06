Ветераны СВО и их семьи имеют право на бесплатный участок в Крыму

Участники специальной военной операции на Украине, а также члены их семей и инвалиды боевых действий, имеют право на бесплатное получение земельного участка на территории Республики Крым. Об этом NEWS.ru сообщил Ярослав Остапенко, член Ассоциации юристов России.
По словам юриста, данное право распространяется на ветеранов боевых действий, направленных для выполнения служебно-боевых задач или принимавших непосредственное участие в боевых действиях в ходе СВО на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей, на инвалидов боевых действий, а также на членов семей военнослужащих, погибших в ходе проведения СВО.