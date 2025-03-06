Ветераны СВО и их семьи имеют право на бесплатный участок в Крыму

По словам юриста, данное право распространяется на ветеранов боевых действий, направленных для выполнения служебно-боевых задач или принимавших непосредственное участие в боевых действиях в ходе СВО на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей, на инвалидов боевых действий, а также на членов семей военнослужащих, погибших в ходе проведения СВО.