Минскметропроект назвал станции четвертой линии метро, которые построят первыми

В Минскметропроекте сказали, какие станции четвертой линии минского метро будут построены в первую очередь, пишет БелТА.
В частности, по словам директора Минскметропроекта Михаила Рудько, на данный момент в проекте кольцевой линии метро — 17 станций, количество которых может быть еще скорректировано.
— Возможно, количество станций увеличится, возможно, уменьшится, — заметил Рудько.
Вообще, четвертая линия метро будет ориентирована на то, чтобы обеспечить подземным транспортом, прежде всего, жителей микрорайона «Северный берег».
При этом глава Минскметропроекта назвал первоочередные станции четвертой ветки подземки.
— Рассматривается кусок от станции метро «Пушкинская» до «Парк Дружбы народов». Это будет первая часть кольцевой четвертой линии метрополитена, она будет строиться в первоочередном порядке, — заметил он.
Напомним, сейчас минское метро образуют три линии: первая, включающая 15 станций, вторая — 14, третья — 7 станций.
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