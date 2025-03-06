Диетолог объяснила принцип здорового питания для похудения

По словам диетолога, в качестве источников углеводов можно использовать различные крупы, особенно цельнозерновые, а также картофель и батат. При этом она рекомендовала исключить из рациона белый рис и белый хлеб. Оставшуюся четверть тарелки, по мнению врача, следует заполнять фруктами, овощами, ягодами или сухофруктами.