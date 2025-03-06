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Диетолог объяснила принцип здорового питания для похудения

Секрет стройности — в сбалансированной тарелке: Диетолог объяснила правила здорового питания для похудения.

Источник: Комсомольская правда

Для эффективного похудения и дальнейшего поддержания оптимального веса необходимо придерживаться принципов «здоровой тарелки». Об этом NEWS.ru сообщила Нурия Дианова, врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения. Она пояснила, что каждый прием пищи должен быть сбалансирован и включать в себя определенную пропорцию белков и углеводов.

По словам эксперта, правило «здоровой тарелки» позволяет научиться самостоятельно составлять сбалансированный рацион, в котором на каждый основной прием пищи должна приходиться четверть тарелки, занятая белками (не только животного происхождения), и две четверти — сложными углеводами.

По словам диетолога, в качестве источников углеводов можно использовать различные крупы, особенно цельнозерновые, а также картофель и батат. При этом она рекомендовала исключить из рациона белый рис и белый хлеб. Оставшуюся четверть тарелки, по мнению врача, следует заполнять фруктами, овощами, ягодами или сухофруктами.