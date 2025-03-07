«Авангард» отыгрался с 0:2 и обыграл «Торпедо»

Игра завершилась со счётом 3:2 (0:0, 1:2, 2:0) в пользу омской команды. При значительном преимуществе в первой половине матча инициативу захватили «торпедовцы»: Воронин и Линч обеспечили хозяевам перевес в две шайбы. Однако затем в игру вступил омский клуб: ещё до перерыва Семён Чистяков «вторым темпом» пробил вратаря «Торпедо», а на старте третьего периода Рид Буше и Дамир Шарипзянов точными бросками вывели «Авангард» вперёд. В последнюю минуту нижегородцы устроили навал на омские ворота, однако гости устояли. 3:2, «Авангард» одерживает десятую победу кряду.