Выход с «Театральной» хотят сделать на Лермонтовском

«Как основная история, мы с вами всю дорогу обсуждали, это выход Лермонтовский, 1, Дом быта», — заметил Линченко. Он добавил, что как только будет утвержден проект планировки, Смольный начнет решать имущественные вопросы.
Ранее предполагалось, что выход будет рядом с Мариинским театром, однако против этого возражал его руководитель Валерий Гергиев. Против размещения выхода на Лермонтовском также возражал владелец Дома Быта Юрий Филатов — по данным «Фонтанки», он просил город предоставить ему аналогичное здание в центре.
Запуск «Театральной» Линченко анонсировал на 2029 год.