Выход с «Театральной» хотят сделать на Лермонтовском

Ранее предполагалось, что выход будет рядом с Мариинским театром, однако против этого возражал его руководитель Валерий Гергиев. Против размещения выхода на Лермонтовском также возражал владелец Дома Быта Юрий Филатов — по данным «Фонтанки», он просил город предоставить ему аналогичное здание в центре.