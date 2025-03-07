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Выход с «Театральной» хотят сделать на Лермонтовском

Вице-губернатора Петербурга Николая Линченко спросили о том, где будет в итоге выход из метро «Театральная». Сама станция уже готова, однако из-за споров о том, где именно строить эскалатор, запуск откладывали.

«Как основная история, мы с вами всю дорогу обсуждали, это выход Лермонтовский, 1, Дом быта», — заметил Линченко. Он добавил, что как только будет утвержден проект планировки, Смольный начнет решать имущественные вопросы.

Ранее предполагалось, что выход будет рядом с Мариинским театром, однако против этого возражал его руководитель Валерий Гергиев. Против размещения выхода на Лермонтовском также возражал владелец Дома Быта Юрий Филатов — по данным «Фонтанки», он просил город предоставить ему аналогичное здание в центре.

Запуск «Театральной» Линченко анонсировал на 2029 год.