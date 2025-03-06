«Значительно глубже нынешних». Новые станции метро Минска будут глубже под землей

Стало известно, что станции четвертой ветки метро будут залегать на большей глубине, чем нынешние станции подземки, пишет БелТА.
Так, по словам директора «Минскметропроекта» Михаила Рудько, пересадочные станции четвертой, кольцевой, линии метрополитена Минска будут значительно глубже нынешних.
— Новые станции будут пролегать на глубине от 20 до 25 метров, — пояснил он.
При этом планируется, что не пересадочные, будут находиться на обычной глубине около 12 — 16 метров. Кроме того, четвертая линия будет так же двухпутной.
В целом, четвертая линия минского метро объединит три существующие ветки, что позволит минчанам пересекать город, экономя 10−15 минут на пересадках. Кольцевая ветка зайдет в районы Минска, которые на данный момент метрополитеном не охвачены.
Мы уже рассказывали, что каждая станция будет иметь свою изюминку в дизайне, отличаться цветовым решением. Кстати, ранее эскизы новых станций метро Минска появились в сети: «Проникающий дневной свет, гранит и декоративные панели».
Также Минскметропроект назвал станции четвертой линии метро, которые построят первыми.
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