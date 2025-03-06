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Суд рассмотрит ходатайство ГП об аресте активов владельца ГК «Главпродукт»

Крупный продовольственный холдинг «Главпродукт» может перейти под полный контроль государства.

Источник: Аргументы и факты

Московский арбитражный суд рассмотрит ходатайство Генеральной прокуратуры об аресте всех активов владельца ГК «Главпродукт» Леонида Смирнова, следует из публикации в картотеке суда.

По версии ведомства, компании, которые принадлежат гражданину США, незаконно вывели за границу около 1,3 млрд рублей в виде дивидендов. Кроме того, компании противодействовали представителям Росимущества.

Теперь ГК «Главпродукт» может перейти под полный контроль государства.

Напомним, собственником холдинга «Главпродукт» является зарегистрированная в США компания Universal Beverage Company.

Ранее российский президент Владимир Путин передал холдинг «Главпродукт» во временное управление Росимущества.