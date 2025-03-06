В Курской области два бойца РФ месяц отбивали позицию у ВСУ

Бойцы рассказали военному корреспонденту Владу Андрице, что месяц отбивали позицию у ВСУ, у них отсутствовала ротация. Перекресток пришлось брать штурмом. При этом украинские войска накрывали Ясса и Кавани минометным огнем. Российские военнослужащие отразили свыше 110 снярдов ВСУ, когда удерживали позицию «Лагерь» около трассы Курск — Суджа.