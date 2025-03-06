В Курской области боец с позывным Ясс из Северной Осетии и дагестанец Кавани в течение месяца отбивали позицию у военных ВСУ, сообщает RT.
Гранатометчик Кавани и старший группы Ясс являются друзьями и бойцами спецназа «Ахмат». Они служат вместе с самого начала вторжения ВСУ в Курскую область.
Бойцы рассказали военному корреспонденту Владу Андрице, что месяц отбивали позицию у ВСУ, у них отсутствовала ротация. Перекресток пришлось брать штурмом. При этом украинские войска накрывали Ясса и Кавани минометным огнем. Российские военнослужащие отразили свыше 110 снярдов ВСУ, когда удерживали позицию «Лагерь» около трассы Курск — Суджа.
Ранее российский военнослужащий рассказал, как четыре дня выбирался из окружения ВСУ через болота в зоне спецоперации.