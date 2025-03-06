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Раскрыта схема, с помощью которой мошенники взламывают аккаунты россиян на Госуслугах

Жертве, которой якобы идет посылка, предлагают изменить адрес доставки.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники начали активно звонить россиянам в мессенджере Telegram — чтобы заполучить личные данные, они сообщают о посылке, которая, якобы отправлена адресату. Об этом сообщил изданию Lenta.ru специалист в сфере информационной безопасности Константин Ларин.

— Мошенники начали использовать боты в мессенджере Telegram для взлома аккаунтов на портале «Госуслуги». Мы фиксируем рост количества подобных атак с начала года, — цитирует издание эксперта.

Специалист уточнил, что жертве предлагают изменить адрес доставки. Для этого необходимо пройти авторизацию на «Госуслугах», однако, пользователь попадает не на портал, а в программу, ворующую данные.

Ранее «Известия» предупредили, что мошенники могут активизироваться в преддверии Международного женского дня. Специалисты ожидают, что злоумышленники будут пользоваться желанием людей приобрести подарки близким по выгодным ценам и готовностью потратить больше обычного.