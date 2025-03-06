Эпидрасследование начали в Москве из-за кишечной инфекции у студентов МГУ

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года зарегистрировали более 3 тысяч случаев заражения кишечными инфекциями. Чаще всего заболевают дети, так как их организмы особенно чувствительны к аномальной жаре и распространению вредных микроорганизмов, которые могут протекать бессимптомно у взрослых.