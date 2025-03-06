Эпидрасследование начали в Москве из-за кишечной инфекции у студентов МГУ

Роспотребнадзор проводит эпидрасследование после госпитализации шести студентов МГУ, которые питались в столовой университета. Эта информация была опубликована на сайте московского ведомства.
Все пострадавшие питались в столовой, расположенной в здании МГУ по адресу Ленинские горы, дом 1. Стоит отметить, что столовая не подавала уведомление о начале своей деятельности.
Управление Роспотребнадзора незамедлительно приступило к эпидемиологическому расследованию, которое охватывает столовую и общежитие МГУ, находящееся по адресу Ломоносовский проспект, дом 27, корпус 11.
В рамках расследования проводятся тщательные анализы данных о заболевших, а также отбираются пробы пищевых продуктов и биоматериалы у пострадавших и сотрудников для лабораторных исследований. В результате столовая будет закрыта, а студенты, проживающие в общежитии на Ломоносовском проспекте, пройдут медицинский осмотр.
Ранее сообщалось, что с начала 2025 года зарегистрировали более 3 тысяч случаев заражения кишечными инфекциями. Чаще всего заболевают дети, так как их организмы особенно чувствительны к аномальной жаре и распространению вредных микроорганизмов, которые могут протекать бессимптомно у взрослых.