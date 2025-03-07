7 марта электрики обесточат жилые дома в 3 районах Волгограда

В пятницу, 7 марта, некоторым волгоградцам предстоит провести от 3 до 8 часов без света. Речь идет о жителях Краснооктябрьского, Ворошиловского и Советского районов, уточнили на сайте ресурсоснабжающей организации.
«Волгоградская правда.ру» публикует полный перечень адресов, которые попадут в зону отключения электричества, с указанием времени ограничения подачи ресурса.
Добавим, что после окончания всех плановых работ на объектах электросетевого хозяйства подача ресурса будет возобновлена. Волгоградцев просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.