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Бойцы ВС РФ впервые уничтожили израильскую систему Drone Dome в зоне СВО

Антидроновая система была уничтожена беспилотником.

Источник: Аргументы и факты

Российским военным впервые удалось уничтожить израильскую антидроновую систему Drone Dome, поставленную Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале ANNA NEWS.

Видео, появившееся в Сети, демонстрирует полное уничтожение израильской системы Drone Dome в зоне специальной военной операции. На 30-й секунде записи можно увидеть, как установка оказывается под атакой, в результате чего она была разрушена.

Интересный факт заключается в том, что данная антидроновая система была уничтожена именно беспилотником.

Ранее российские десантники нанесли удар по украинскому командно-наблюдательному пункту, расположенному на правом берегу Днепра в Херсонской области. В ходе операции был использован FPV-дрон, который был корректирован для точного наведения на цель.