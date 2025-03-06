Бойцы ВС РФ впервые уничтожили израильскую систему Drone Dome в зоне СВО

Российским военным впервые удалось уничтожить израильскую антидроновую систему Drone Dome, поставленную Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале ANNA NEWS.
Видео, появившееся в Сети, демонстрирует полное уничтожение израильской системы Drone Dome в зоне специальной военной операции. На 30-й секунде записи можно увидеть, как установка оказывается под атакой, в результате чего она была разрушена.
Интересный факт заключается в том, что данная антидроновая система была уничтожена именно беспилотником.
Ранее российские десантники нанесли удар по украинскому командно-наблюдательному пункту, расположенному на правом берегу Днепра в Херсонской области. В ходе операции был использован FPV-дрон, который был корректирован для точного наведения на цель.