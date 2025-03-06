Эндокринолог Островская предупредила о вреде сладких перекусов

Частые перекусы сладостями в течение могут спровоцировать не только набор веса, но и резкие скачки глюкозы в крови, что увеличивает риски развития сахарного диабета. Об заявила в разговоре с изданием Lenta.ru врач-эндокринолог Елена Островская.
— Частые перекусы маленькими порциями высоко калорийной и сладкой еды дают мнимое ощущение сытости. К сожалению, постоянное потребление такой пищи вызывает резкие скачки глюкозы в крови, на которые организм отвечает повышенной выработкой инсулина, — объяснила врач.
По словам врача, также не будут полезны перекусы фастфудом. Дело в том, что в такой еде содержатся конечные продукты гликирования, которые вызывают ускоренное старение и ухудшают состояние суставов и мышц.
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