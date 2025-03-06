Путин откровенно поговорил с женами участников СВО перед 8 марта

Женщины предложили президенту Владимиру Путину ряд идей по мерам поддержки участников СВО и их семей.
В России появятся новые меры поддержки участников специальной военной операции и их семей. Президент Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда «Защитники отечества» в центре поддержки участников СВО и их семей в Москве 6 марта поддержал предложения, с которыми обратились к нему женщины. Такие встречи нужны президенту, чтобы узнать о проблемах людей больше и подробнее, чем могут сообщить чиновники, объясняют эксперты URA.RU.
Среди пришедших на встречу с Путиным женщин были действующие участницы СВОФото: Владимир Новиков/Пресс-служба мэра и правительства Москвы/ТАСС.
Владимир Путин уже неоднократно проводил неформальные встречи с женами и матерями участников СВО, но в преддверии 8 марта общался с ними впервые с начала СВО. В прошлом году накануне международного женского дня президент общался с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков, а в позапрошлом — вручал награды выдающимся женщинам — представительницам разных профессий, в том числе военнослужащим.
На встречу с представительницами фонда Путин приехал вместе с Ольгой Чебневой — вдовой погибшего в Курской области подполковника Сергея Чебнева, которой он перед этим в Кремле вручил медаль «Золотая звезда», присвоенную ее мужу посмертно. В центре поддержки их встретили мэр Москвы Сергей Собянин и замминистра обороны России Анна Цивилева.
Разговор президента с сотрудницами и подопечными фонда «Защитники отечества» длился более двух часовФото: Михаил Метцель/ТАСС.
Путин начал с поздравления женщин с 8 марта, отметив, что этот праздник связан с весной и обновлением. Он обратил внимание на женщин в военной форме — тех, кто непосредственно принимает участие в СВО. «Вам особые слова благодарности, низкий поклон за ваш выбор. Женщины у нас вообще и среди медработников, специалистов других направлений воинской службы, да и прямо на передовой встречаются не так редко», — сказал президент.
В зале собрались в основном женщины, которые так или иначе связаны с деятельностью фонда «Защитники отечества» — матери, жены, подруги бойцов. Путин подчеркнул, что во все времена тыл для мужчины, а тем более военного, рискующего своей жизнью, был важнейшей составляющей мотивации.
«Говорят, в окопах нет неверующих. Так же и нет, наверное, мужчин, которые не думали бы о своей семье, не думали бы о своих женщинах, о своих сестрах, матерях, женах, подругах. Это очень важная составляющая всего того, что сейчас происходит у нас в стране, всего, что происходит по направлению защиты интересов России», — сказал глава государства.
Одно из предложений сотрудниц фонда — создать единый стандарт поддержки участников СВО в регионахФото: Сергей Русанов © URA.RU.
Путин добавил, что не будет произносить длинных речей, а лучше послушает, что скажут ему сотрудницы и подопечные фонда. И большую часть встречи, которая длилась свыше двух часов, слушал. Женщины рассказывали, что значит для них работа в фонде, что привело их к этому, как воевали и воюют их мужья, сыновья, братья. В ходе диалога было заметно, что президент хорошо погружен в ситуацию на фронте и знает, какие воинские подразделения на каких участках выполняют боевые задачи.
Многие обращались к президенту с идеями по поддержке участников СВО и их семей. Например, ветеран боевых действий Светлана Гришанова предложила создать единый для всех регионов стандарт такой поддержки, который включал бы, например, бесплатное питание для детей бойцов спецоперации в школах, зачисление без очереди в садики, школы, спортивные секции, а также психологическую помощь — не только ветеранам, но и членам семей. Путин отметил, что в большинстве регионов эта работа выстроена, однако поддержал идею и пообещал, что вопрос обсудят на Госсовете.
Владимира Путина попросили включить в целевую аудиторию фонда «Защитники отечества» семьи пропавших без вести бойцовФото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
Мать погибшего героя России Ольга Дорохина предложила распространить меры социальной поддержки семей участников СВО на несовершеннолетних братьев и сестер, а таже на пасынков. «Получается, один ребенок едет в лагерь, а второй не едет, потому что юридически его не успел боец усыновить. Он не имеет льгот по питанию в школе. А фактически это одна семья», — сказала она, добавив, что такие вопросы в регионах решаются в ручном режиме. Путин отметил, что это один из тех моментов, которые сразу не приходят в голову тем, кто пишет правила и законы, поэтому и нужна обратная связь от тех, кто сталкивается с этим в жизни.
Сотрудница филиала «Защитников отечества» по Смоленской области Татьяна Федосова обратила внимание на то, что родственники пропавших без вести военнослужащих, с которыми работает фонд, не являются его целевой категорией по уставу, что мешает оказывать помощь в полной мере.
«Полностью согласен, что это очень чувствительная категория, которая требует особого внимания со стороны государства», — сказал Путин, добавив, что вопрос уже в работе у Минобороны.
Татьяна Федосова рассказала о храме-музее воинов в Смоленской области. Путин, отвечая на один из следующих вопросов, вспомнил об этом и отметил, что этот регион помнит еще армию Наполеона. «До сих пор кому-то неймется. Есть еще люди, которые хотят вернуться ко времени Наполеона, забывая, чем это закончилось», — сказал президент. Как раз накануне президент Франции Эммануэль Макрон назвал Россию угрозой для Европы и сделал заявления о ядерном щите.
Встреча показала, что Путин подробно осведомлен о положении дел на фронтеФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Участница СВО, медсестра и медицинский психолог Ася Карчукова предложила присваивать статус ветеранов боевых действий тем бойцам, которые отправились на фронт из мест лишения свободы. Путин ответил, что для страны неважно, как человек оказался на передовой, важно, что он сражается за Родину, и вопрос будет решен. «Все бывает в жизни. Для тех, кто совершил в силу разных обстоятельств какое-то правонарушение, но добровольно оказался в зоне боевых действий, нужны одинаковые со всеми условия. В том числе это касается и статуса ветерана боевых действий», — заявил глава государства.
Такие встречи нужны президенту, потому что формирование системы социальной поддержки нельзя ограничивать только действиями органов исполнительной власти, необходимо общественное участие, говорит профессор Финансового университета при правительстве, экс-замминистра здравоохранения и социального развития Александр Сафонов. Такой подход позволяет учесть жизненные обстоятельства, возникающие у людей.
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"Встреча с семьями военнослужащих дает максимально честную и объективную обратную связь, услышать то, о чем иной раз не будут рассказывать чиновники. Например, о различных бюрократических препонах. Президент хочет понимать, насколько эффективно работают органы власти, в том числе в субъектах, учтены ли все проблемы, с которыми сталкиваются граждане.
Важный вопрос, на котором заострили внимание, — создание единых стандартов поддержки. Долг перед страной все выполняли одинаково и хотят, чтобы государство проявляло равную заботу о них", — сказал Сафонов.
Встреча показывает максимальную включенность президента, как в положение дел на фронте, так и в социальные вопросы, связанные с поддержкой семей участников СВО, говорит политолог, социальный психолог Алексей Рощин. «Путин заостряет внимание на частных вопросах, показывая, что мелочей здесь не бывает. Он не отделывается общими словами, а доходит до сути. Потому что это жизненные ситуации, а они случаются у конкретных людей, а не у абстрактного населения», — комментирует собеседник URA.RU.