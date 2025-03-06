Путин откровенно поговорил с женами участников СВО перед 8 марта

Мать погибшего героя России Ольга Дорохина предложила распространить меры социальной поддержки семей участников СВО на несовершеннолетних братьев и сестер, а таже на пасынков. «Получается, один ребенок едет в лагерь, а второй не едет, потому что юридически его не успел боец усыновить. Он не имеет льгот по питанию в школе. А фактически это одна семья», — сказала она, добавив, что такие вопросы в регионах решаются в ручном режиме. Путин отметил, что это один из тех моментов, которые сразу не приходят в голову тем, кто пишет правила и законы, поэтому и нужна обратная связь от тех, кто сталкивается с этим в жизни.