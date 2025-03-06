Вице-губернатор Петербурга прокомментировал слухи об участии Маска в ПМЭФ

Он добавил, что Санкт-Петербург является новатором в области привлечения инвестиций и проведения ведущих экономических мероприятий, таких как ПМЭФ. В ходе прямой линии на Телеканале «Санкт-Петербург» вице-губернатор поделился, что по итогам ПМЭФ-2024 в городе были подписаны инвестиционные соглашения на сумму более 1,2 триллиона рублей.