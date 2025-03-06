Вице-губернатор Петербурга прокомментировал слухи об участии Маска в ПМЭФ

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко прокомментировал слухи о возможном участии американского предпринимателя Илона Маска в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Он подчеркнул, что город всегда готов к диалогу и открыт для дальнейшего развития, напомнив, что Санкт-Петербург, как исторически значимый центр, на протяжении веков привлекает внимание международных инвесторов.
«Мы всегда открыты для развития любимого города. Обращаем всегда внимание любого инвестора, что с пиететом надо относиться к нашему историческому наследию», — отметил Линченко в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Он добавил, что Санкт-Петербург является новатором в области привлечения инвестиций и проведения ведущих экономических мероприятий, таких как ПМЭФ. В ходе прямой линии на Телеканале «Санкт-Петербург» вице-губернатор поделился, что по итогам ПМЭФ-2024 в городе были подписаны инвестиционные соглашения на сумму более 1,2 триллиона рублей.
Он выразил уверенность в том, что Петербург продолжит успешно предлагать прозрачные механизмы и критерии для инвесторов, опираясь на уже реализованные проекты.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин пригласил в Россию вьетнамских инвесторов, а представителей бизнеса Вьетнама — поучаствовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.