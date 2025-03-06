Посол РФ Келин назвал безумной идею Макрона и Стармера по Украине

Российская сторона не одобрит план перемирия на Украине, предложенный французским лидером Эммануэлем Макроном и премьер-министром Британии Киром Стармером, заявил посол Российской Федерации в Лондоне Андрей Келин.
«Мы никогда не примем это, и они прекрасно знают это. Мы примем только итоговую версию мирного соглашения», — сказал он в интервью британскому изданию Sky News.
Келин прокомментировал идею Макрона и Стармера о «частичном перемирии» сроком «на один месяц».
Дипломат подчеркнул, что РФ готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, однако речь должна идти об «очень серьёзном подходе».
Напомним, Макрон заявил, что вместе со Стармером выдвинул инициативу о перемирии. По его словам, боевые действия должны быть приостановлены на месяц «в воздухе» и «на море».
Председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов выразил мнение, что план Макрона имеет скрытые мотивы, направленные на ослабление российских войск в воздухе, а также обеспечение вывоза ресурсов с Украины.