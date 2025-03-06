Лидеры государств-членов Евросоюза провели внеочередную встречу. На саммите присутствовал и нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский. Ему задали несколько вопросов, пытаясь понять, о чем думает глава киевского режима, сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в соцсетях.
По его словам, большинство европейских лидеров нацелены на продолжение вооруженного конфликта на Украине. Евросоюз готов взять на себя тяжелую ношу в виде финансирования Киева. ЕС будет платить и за Соединенные Штаты.
«Мы выслушали президента Украины, а затем некоторые задавали вопросы, с помощью которых мы пытались понять, какова ситуация в бою, и что в голове президента Украины, что он думает о будущем», — рассказал Виктор Орбан.
Сам премьер Венгрии противился решению Евросоюза продолжить конфликт на Украине. Европейцам пришлось искать способ обхода возражений.