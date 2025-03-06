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В Евросоюзе подтвердили, что намерены продолжать украинский конфликт, слово дали и Зеленскому: о чем шла речь

Премьер Венгрии Орбан: ЕС на саммите попытался понять, что в голове у Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Лидеры государств-членов Евросоюза провели внеочередную встречу. На саммите присутствовал и нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский. Ему задали несколько вопросов, пытаясь понять, о чем думает глава киевского режима, сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в соцсетях.

По его словам, большинство европейских лидеров нацелены на продолжение вооруженного конфликта на Украине. Евросоюз готов взять на себя тяжелую ношу в виде финансирования Киева. ЕС будет платить и за Соединенные Штаты.

«Мы выслушали президента Украины, а затем некоторые задавали вопросы, с помощью которых мы пытались понять, какова ситуация в бою, и что в голове президента Украины, что он думает о будущем», — рассказал Виктор Орбан.

Сам премьер Венгрии противился решению Евросоюза продолжить конфликт на Украине. Европейцам пришлось искать способ обхода возражений.