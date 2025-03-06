Ирина Розанова сыграла бабу Монтану в фильме открытия фестиваля «Дух огня»

Второстепенные женские роли в ленте блистательно исполнили Анна Михалкова (у нее роль уставшей от неустроенности офицерской жены) и Ирина Розанова (она играет бабу Монтану, пытающуюся собрать из мальчишек хор). Она и представила картину зрителям, назвав режиссера (в конце 1990-х Казанков, между прочим, был курсантом Высшего военно-морского училища) едва ли не последним романтиком российского кино. Хотя до этого он снял совсем не романтический фильм «Позывной “Пассажир”» с Антоном Шагиным в главной роли.