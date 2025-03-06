Ирина Розанова сыграла бабу Монтану в фильме открытия фестиваля «Дух огня»

В Ханты-Мансийске торжественно открыли ХХIII Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня». По красной дорожке, несмотря на мороз, гости, в основном, шли в туфельках на тонкой подошве.
На церемонию приехали актер Леонид Каневский с супругой и ведущий легендарной передачи «Поле чудес» Леонид Якубович, актрисы Надежда Михалкова, Мария Голубкина и Ирина Розанова, режиссеры Юрий Мороз и Тина Баркалая. Но, кажется, теплее всех публика приняла высокого красавца Милоша Биковича. Отчасти потому, что он запросто делал селфи с поклонниками. И не строил из себя звезду.
Какова же была радость югорчан, когда актер еще и вышел на сцену в качестве ведущего церемонии открытия. Красочное зрелище на тему «Музыка в кино», или «Музыка и кино» сербско-российский актер вел вместе с телеведущей Дарьей Златопольской. Они всю дорогу шутили, подкалывали друг друга и создавали приятную атмосферу праздника. А песни и танцы здорово этому способствовали.
После того, как Президент фестиваля Эмир Кустурица по традиции ударил в кинохлопушку, фестиваль «Дух огня» объявили открытым.
Фильмом открытия международного киносмотра стала лирическая комедия «Капитан четвертого ранга» режиссера Ильи Казанкова. Гости фестиваля стали первыми в России, кто увидел картину о мальчишках, желающих стать военными моряками. Фильм о долге и достоинстве, дружбе и любви. А еще — о проверке на прочность, которую не все проходят с честью. Иные предают. И не раз…
Второстепенные женские роли в ленте блистательно исполнили Анна Михалкова (у нее роль уставшей от неустроенности офицерской жены) и Ирина Розанова (она играет бабу Монтану, пытающуюся собрать из мальчишек хор). Она и представила картину зрителям, назвав режиссера (в конце 1990-х Казанков, между прочим, был курсантом Высшего военно-морского училища) едва ли не последним романтиком российского кино. Хотя до этого он снял совсем не романтический фильм «Позывной “Пассажир”» с Антоном Шагиным в главной роли.
Фестиваль «Дух огня» продлится до 9 марта, когда на торжественной церемонии закрытия будут подведены итоги и награждены победители.