Стало известно, сколько цветов россияне покупают 8 марта

8 марта, традиционно, считается самым прибыльным днем у флористов — ежегодно россияне скупают тысячи цветов, чтобы поздравить жен, мам, коллег по работе. О том, какие цветы являются самыми популярными в этот день, сообщила в разговоре с NEWS.ru экономист Анна Анисимова.
— 8 Марта в стране продается свыше 160 млн цветов, а общий объем рынка только в марте превышает 35 млрд рублей. В России наиболее востребованы розы, тюльпаны и хризантемы, — заявила эксперт.
При этом, доля отечественных цветов на российском рынке составляет менее 20%, производства есть всего в нескольких регионах России. Остальной рынок обеспечивают поставки из Голландии, Эквадора, Кении и других стран, отметила специалист.
Ранее KP.RU сообщил, что в преддверии главного весеннего праздника аналитики подсчитали, что в этом году цены на цветы взлетели на 18% по отношению к прошлому году. Букет на 8 Марта обойдется покупателям в среднем в 4000 рублей. При этом, 40% опрошенных россиян считают цветы главным символом 8 Марта, и не представляют праздник без букета.