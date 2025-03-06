Стало известно, сколько цветов россияне покупают 8 марта

Ранее KP.RU сообщил, что в преддверии главного весеннего праздника аналитики подсчитали, что в этом году цены на цветы взлетели на 18% по отношению к прошлому году. Букет на 8 Марта обойдется покупателям в среднем в 4000 рублей. При этом, 40% опрошенных россиян считают цветы главным символом 8 Марта, и не представляют праздник без букета.