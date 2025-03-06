Турэксперт перечислил самые популярные места для отдыха с детьми в марте

Самыми популярными направлениями в начале и середине весны для россиян с детьми являются горнолыжные курорты в разных регионах страны. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru специалист в сфере туризма Александр Мкртчан.
В марте можно поехать кататься на лыжах. Если вы из Сибири, то в Шерегеш и Манжерок, если из европейской части РФ — на Кавказ, в Красную Поляну, если из Петербурга — в Кировск, — советует эксперт.
Он уточнил, что востребованы у семей и экскурсионные туры, предполагающие изучение истории регионов. Чаще всего россияне выбирают для этого Москву и Санкт-Петербург, в топ популярных также входят города «Золотого кольца», Казань.
Ранее KP.RU сообщил, что мартовское межсезонье подойдет тем, кто не любит толпы туристов, а предпочитает спокойный осмотр достопримечательностей. В европейских странах еще может быть прохладно и сыро, но если вас не пугает резкая смена погоды, то смело берите билеты — гулять по городам будет комфортно, а чтобы согреться — можно забежать на чашку горячего кофе в одну из многочисленных кофеен.