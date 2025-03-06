Турэксперт перечислил самые популярные места для отдыха с детьми в марте

Ранее KP.RU сообщил, что мартовское межсезонье подойдет тем, кто не любит толпы туристов, а предпочитает спокойный осмотр достопримечательностей. В европейских странах еще может быть прохладно и сыро, но если вас не пугает резкая смена погоды, то смело берите билеты — гулять по городам будет комфортно, а чтобы согреться — можно забежать на чашку горячего кофе в одну из многочисленных кофеен.