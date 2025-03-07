Ремонт дороги на Невском проспекте начнется летом 2025 года

Проезжую часть Невского проспекта в Петербурге отремонтируют в два этап. Первый начнется уже этим летом. Рабочие сделают часть от Восстания до Адмиралтейства. Об этом в четверг, 6 марта, рассказал вице-губернатор Северной столицы Николай Линченко в эфире телеканала «Санкт-Петербург».