Ремонт дороги на Невском проспекте начнется летом 2025 года

Проезжую часть Невского проспекта в Петербурге отремонтируют в два этап. Первый начнется уже этим летом. Рабочие сделают часть от Восстания до Адмиралтейства. Об этом в четверг, 6 марта, рассказал вице-губернатор Северной столицы Николай Линченко в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
— Прошлый ремонт мы за трое суток ковровым методом уложили финиш. Это отслужило 7 лет. Сегодняшние решения этот срок продлят, — заявил вице-губернатор.
Он отметил, что контракт на проектирование работ объявит уже в ближайшие дни. Работы планируют начать после дня Военно-морского флота, а закончат к октябрю текущего года. А в 2026 году займутся тротуарами Невского проспекта.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» писала о планах на строительство двух новых небоскребов Лахта Центра. Так, общественные слушания по проекту планировки территории двух многоэтажных построек пройдут уже через месяц. Высота одного из небоскребов составит 703 метра, а второго — 555 метров.