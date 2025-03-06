Терапевт рассказала, кому грозит синдром фантомных вибраций

Людям, которые много времени проводят с гаджетами могут грозить не только физиологические, но и психологические проблемы. В частности, у некоторых пациентов развивается синдром фантомных вибраций, об этом заявила в беседе с изданием Lenta.ru терапевт Екатерина Барбакадзе.