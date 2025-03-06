Терапевт рассказала, кому грозит синдром фантомных вибраций

Людям, которые много времени проводят с гаджетами могут грозить не только физиологические, но и психологические проблемы. В частности, у некоторых пациентов развивается синдром фантомных вибраций, об этом заявила в беседе с изданием Lenta.ru терапевт Екатерина Барбакадзе.
— Соцсети и постоянный поток информации создают эффект зависимости, который может приводить к снижению концентрации внимания, ухудшению памяти и повышенной тревожности. Также среди любителей гаджетов встречается синдром фантомных вибраций, при котором пользователи ощущают вибрации или звонки, хотя телефон на самом деле молчит, — цитирует издание доктора.
Медик добавила, что чрезмерное увлечение виртуальным общением также может вести к социальной изоляции и одиночеству. Вместо того, чтобы проводить все время с телефоном в руках, врач советует ограничить использование смартфона до 1−2 часов в день.
Ранее «Известия» рассказали, что чаще всего размытость зрения может быть вызвана длительным использованием экрана компьютера или телефона. При продолжительном и непрерывном использовании любого гаджета глаза перенапрягаются.
Живые отношения у молодых людей все чаще вытесняет виртуал — дети по уши погружаются в гаджеты и чаты и сохраняют эту привычку, когда уже пора влюбляться отнюдь не в мечтах, передает «Российская газета».