Адвокат рассказал, что грозит актеру Калюжному за уклонение от службы

Ранее Life.ru сообщил, против российского актёра возбудили уголовное дело об уклонении от службы в армии. 6 марта Глеб Калюжный пришёл в СК добровольно сдаваться после шести лет отклонения от службы. Все это время военкомат искал актёра в нескольких регионах России. Пока не известно, пойдет ли актер в итоге служить в армию.