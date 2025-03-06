Адвокат рассказал, что грозит актеру Калюжному за уклонение от службы

Звезде сериала «Вампиры средней полосы», актеру Глебу Калюжному, может грозить лишение свободы если будет доказана его вина в уклонении от военной службы. Об этом заявил в разговоре с изданием Lenta.ru Алексей Скляренко.
— Наказание за уклонение от армии предусмотрено статьей 328 («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы») УК РФ, наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы, — объяснил адвокат.
Эксперт уточнил, что, при этом, следствию нужно будет в суде привести доказательства того, что актер действительно совершил данное преступление.
Ранее Life.ru сообщил, против российского актёра возбудили уголовное дело об уклонении от службы в армии. 6 марта Глеб Калюжный пришёл в СК добровольно сдаваться после шести лет отклонения от службы. Все это время военкомат искал актёра в нескольких регионах России. Пока не известно, пойдет ли актер в итоге служить в армию.