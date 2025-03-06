Американские ученые обнаружили ген, защищающий печень от ожирения

При НАЖБП в гепатоцитах образуется избыточное количество жироподобных веществ, известных как липиды, что повышает риск сердечно-сосудистых осложнений и может негативно повлиять на качество и длительность жизни. Чтобы понять, какие факторы способствуют развитию этой болезни, исследователи проанализировали данные клинического геномного профилирования (GSE163211) у пациентов с ожирением и обнаружили, что ген Asah1 играет важную защитную роль для печени.