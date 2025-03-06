Американские ученые обнаружили ген, защищающий печень от ожирения

Исследователи из Хьюстонского университета выяснили, что нарушения в работе гена Asah1 ведут к накоплению вредных липидов в печени, что, в свою очередь, вызывает клеточный стресс и повышает риск развития жировой болезни органа. Результаты этого исследования были опубликованы в научном журнале The American Journal of Pathology (AJP).
Как объясняют ученые, печень играет ключевую роль в переработке жиров и питательных веществ, а также в утилизации токсинов и поддержании процессов кроветворения. Неправильное питание и недостаток физической активности могут приводить к различным метаболическим расстройствам, включая неалкогольную жировую болезнь печени (НАЖБП).
При НАЖБП в гепатоцитах образуется избыточное количество жироподобных веществ, известных как липиды, что повышает риск сердечно-сосудистых осложнений и может негативно повлиять на качество и длительность жизни. Чтобы понять, какие факторы способствуют развитию этой болезни, исследователи проанализировали данные клинического геномного профилирования (GSE163211) у пациентов с ожирением и обнаружили, что ген Asah1 играет важную защитную роль для печени.
В дополнение к анализу данных, ученые провели эксперименты на грызунах и установили, что отсутствие гена Asah1 в клетках печени ухудшает состояние тканей при высокожировой и холестериновый диете, усиливая повреждения, воспаление и фиброз. Недостаток Asah1 способствует накоплению вредных липидов и клеточному стрессу, нарушая процессы утилизации отходов.
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