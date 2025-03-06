Россиянам дали советы по подготовке автомобиля к весне

KP.RU отметил, что путешествовать на своей машине удобно и часто менее затратно. Подготовка автомобиля к дальней поездке — особый ритуал. Автовладельцам рекомендуют перед поездкой несколько нехитрых правил: проверить исправность всей световой индикации, оптики; проверить отсутствие потеков под машиной; проверить уровень всех жидкостей: масла, тормозной и охлаждающей жидкостей, омывателя стекол, а также провести балансировку колес и развал-схождение.