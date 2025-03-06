Россиянам дали советы по подготовке автомобиля к весне

Автомобилистам обязательно делать чек-ап авто во время смены сезона. После зимы рекомендуется, в том числе, проверить работу тормозной системы и аккумулятора, такие советы озвучил в разговоре с NEWS.ru автоэксперт Александр Коротков.
Следует всегда готовиться заранее к смене сезона. Чтобы защитить себя от неприятностей весенней поры, рекомендуется провести мойку и очистку кузова, проверку тормозной системы и аккумулятора, — сказал специалист.
Эксперт также рекомендовал заменить моторное масла и, конечно, провести смену зимней резины на летнюю. Делать это можно лишь тогда, когда столбики термометров будут показывать плюсовую температуру и днем, и ночью.
KP.RU отметил, что путешествовать на своей машине удобно и часто менее затратно. Подготовка автомобиля к дальней поездке — особый ритуал. Автовладельцам рекомендуют перед поездкой несколько нехитрых правил: проверить исправность всей световой индикации, оптики; проверить отсутствие потеков под машиной; проверить уровень всех жидкостей: масла, тормозной и охлаждающей жидкостей, омывателя стекол, а также провести балансировку колес и развал-схождение.