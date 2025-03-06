Психолог рассказала, как справиться со стрессом во время беременности

Беременным женщинам очень важно избегать эмоциональных волнений, так как постоянный стресс может пагубно сказаться как на будущей маме, так и на малыше. О том, как справиться с волнением во время беременности, сообщает «РИАМО» со ссылкой на психолога Ирину Трифонову.