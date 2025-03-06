Психолог рассказала, как справиться со стрессом во время беременности

Беременным женщинам очень важно избегать эмоциональных волнений, так как постоянный стресс может пагубно сказаться как на будущей маме, так и на малыше. О том, как справиться с волнением во время беременности, сообщает «РИАМО» со ссылкой на психолога Ирину Трифонову.
Для уменьшения влияния стресса во время беременности рекомендуется просить поддержку у близких, следить за режимом дня, а также практиковать техники релаксации подойдут медитация, йога, дыхательные упражнения, — считает эксперт.
Специалист добавила, что важно также питаться сбалансировано, поддерживая уровень необходимых витаминов и минералов — в противном случае организм будет истощен, что также негативно скажется на психоэмоциональном состоянии женщины.
Ранее RT сообщил, что законопроект, согласно которому предлагается разрешить женщинам уходить в декрет на любом сроке беременности с выплатой пособий по беременности и родам, будет внесён в палату депутатами Госдумы. Предполагается, что это позволит минимизировать потенциальные осложнения во время беременности.