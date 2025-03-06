Названы породы собак, которые подойдут домоседам и трудоголикам

— Если из-за работы у вас нет возможности уделять достаточное количество времени питомцу, попробуйте подобрать себе более спокойную породу собак, представители которой не нуждаются в физнагрузках. Например, чихуахуа легко адаптируются к новой обстановке, не требуют длительных прогулок и в случае, если рабочая встреча задержалась, могут справить нужду на пеленку, — говорит эксперт.