Названы породы собак, которые подойдут домоседам и трудоголикам

Принято считать, что завести собаку могут только люди, обожающие длительные прогулки и часто бывающие дома. На самом деле, существуют спокойные породы, которые вполне обойдутся без ежедневных пробежек и способные ждать хозяина дома, рассказал «РИАМО» кинолог Владимир Голубев.
— Если из-за работы у вас нет возможности уделять достаточное количество времени питомцу, попробуйте подобрать себе более спокойную породу собак, представители которой не нуждаются в физнагрузках. Например, чихуахуа легко адаптируются к новой обстановке, не требуют длительных прогулок и в случае, если рабочая встреча задержалась, могут справить нужду на пеленку, — говорит эксперт.
Специалист также посоветовал обратить внимание на породу брюссельские гриффоны — собачки настоящие тихони, они имеют устойчивую психику, добродушный характер и веселый нрав.
Ранее сайт «Страсти» сообщил, что сегодня в России существуют сервисы выгула. Хозяев расспросят о том, что любит собака, о ее нюансах в поведении. Кстати в хороших компаниях в оплату входит и мытье лап собаке, кормежка.