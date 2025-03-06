Психолог поставила точку в вопросе о том, как страшные игрушки влияют на детей

Родители часто жалуются на слишком страшные игрушки — в виде монстров или некрасивых существ, к которым дети проявляют интерес. Могут ли такие игрушки на самом деле нанести травму ребенку, рассказала в беседе с NEWS.ru детский психолог Дарья Дугенцова.
— Я не соглашусь с высказыванием, что страшные игрушки как-то вредят ребенку. Ребенок может испугаться какой-то игрушки, но из-за этого психологическую травму он не получит, — заявила эксперт.
Специалист добавила, что с помощью страшных игрушек ребенок учится отличать добро от зла. Также такие игрушки не учат агрессии, а скорее, воспитают возможность победить свой страх. Что же касается психологических травм, психолог считает, что важно обратить внимание, в первую очередь, на атмосферу в семье малыша.
KP.RU писал, что целью маленького ребенка, в первую очередь, является изучить окружающий его мир и привыкнуть к нему. Играя со страшными игрушками, малыш учится контролировать свои страхи и побеждать их. Например, он может лишить «чудище» головы или вовсе сочинить такую историю, в которой монстр будет добрым, несмотря на свою пугающую внешность.