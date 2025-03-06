Психолог поставила точку в вопросе о том, как страшные игрушки влияют на детей

KP.RU писал, что целью маленького ребенка, в первую очередь, является изучить окружающий его мир и привыкнуть к нему. Играя со страшными игрушками, малыш учится контролировать свои страхи и побеждать их. Например, он может лишить «чудище» головы или вовсе сочинить такую историю, в которой монстр будет добрым, несмотря на свою пугающую внешность.