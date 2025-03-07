Календарь на 7 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Евгения — район в предместье Константинополя, где в ранние годы христианства во время гонений на верующих тайно погребали останки святых мучеников. Со временем на этом месте стали происходить исцеления и разные чудеса. В VI веке происходящим заинтересовалась церковь: останки мучеников были обнаружены и перенесены в храм. Одному из клириков было явлено откровение, что среди обретенных в Евгении мощей находятся останки святого апостола от 70-ти Андроника и помощницы его Иунии, о которых упоминает святой апостол Павел в Послании к римлянам.