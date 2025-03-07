Календарь на 7 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

7 марта в России свой профессиональный праздник отмечают люди, посвятившие себя спасению утопающих. В мире накануне 8 Марта празднуют День тюльпанов. А еще в эту пятницу можно подольше поваляться с утра в кровати в честь Дня теплого одеяла. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 7 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 7 марта.
* ~День основания Всероссийского Общества спасания на водах~
История Всероссийского Общества спасания на водах (ВОСВОД) насчитывает более полутора веков. Оно было создано 7 марта 1872 года по инициативе кронштадтских моряков и первоначально называлось Общество подания помощи при кораблекрушениях. Вскоре из элитного клуба оно превратилось в важную общественную организацию. Сегодня Общество спасания на водах занимается обеспечением безопасности людей: спасатели оказывают помощь пострадавшим на водоемах и во время стихийных бедствий, обучают детей плаванию, помогают экологам контролировать сохранность природных водных ресурсов. Кстати, на базе общества можно пройти профильное обучение и получить профессию матроса-спасателя, инструктора по плаванию или международного спасателя.
* ~Международный день тюльпанов~
7 марта в мире отмечают День тюльпанов. В южных регионах России эти цветы появляются на клумбах уже в самом начале первого месяца весны. В коммерческих масштабах их выращивают в питомниках в Краснодарском крае и Крыму. Немало тюльпанов флористам поставляет и Подмосковье, где эти весенние цветы выращивают в теплицах.
* ~День рождения телефонного аппарата~
Предшественник современных смартфонов — проводной телефон стал прорывом в сфере связи. 7 марта 1876 года Александр Белл года запатентовал свое изобретение. Первоначально расстояние, на котором могли общаться люди, было небольшим — всего 250 метров. Увеличить его помог Томас Эдисон, предложивший усовершенствовать связь с помощью индукционной катушки. А вот принцип работы телефонной станции был разработан русским изобретателем Павлом Голубицким. Именно он помог связать в единую телефонную сеть десятки тысяч абонентов.
* ~День теплого одеяла~
Неофициальный праздник отмечают в разных странах мира. Это отличная возможность подольше понежиться дома в постели или вовсе объявить пятницу внеплановым выходным.
Какие праздники отмечаются 7 марта в других странах.
Албания — День учителя. 7 марта 1887 года в маленьком городке Корча на юго-востоке страны заработала первая светская школа, преподавание в которой шло на албанском языке. В честь этого события в Албании ежегодно отмечают свой профессиональный праздник педагоги.
Литва — Ярмарка Казюкаса. Это событие, приуроченное к Дню святого Казимира, уходит корнями в XVII век. Ежегодно ярмарка народных ремесел в центре Вильнюса объединяет огромное количество мастеров из Литвы и соседних стран. Сегодня это огромный рынок крафтовых вещей и изделий ручной работы, и местных жителей и иностранных туристов фестиваль.
Церковные праздники 7 марта.
* День обретения мощей святых мучеников во Евгении.
Евгения — район в предместье Константинополя, где в ранние годы христианства во время гонений на верующих тайно погребали останки святых мучеников. Со временем на этом месте стали происходить исцеления и разные чудеса. В VI веке происходящим заинтересовалась церковь: останки мучеников были обнаружены и перенесены в храм. Одному из клириков было явлено откровение, что среди обретенных в Евгении мощей находятся останки святого апостола от 70-ти Андроника и помощницы его Иунии, о которых упоминает святой апостол Павел в Послании к римлянам.
* День памяти Мучеников Маврикия и 70 воинов.
Святой Маврикий был военачальником из Апамеи Сирийской и христианином. В 305 году во время гонений на христиан языческие жрецы донесли императору Максимиану Галерию на святого. Тот повелел схватить и доставить на суд самого Маврикия, его сына Фотия и 70 воинов, которые подчинялись святому. Все они прошли через жесточайшие пытки, но не отреклись от Христа.
Народные праздники и приметы 7 марта.
* Маврикиев день.
Свое название народный праздник получил в честь христианских святых, живших в III-IV веках, — мучениках Апамейских, Маврикии и 70 воинах. На Маврикия крестьяне выходили в поле, огород и приступали к первым работам. В первую очередь вывозили навоз на пашни, чтобы удобрить землю. Так как навоз в те времена был единственным удобрением, относились к нему уважительно. «Клади навоз густо — не будет в амбаре пусто», — поговаривали крестьяне.
* Приметы.
На Маврикия в российские земли возвращались после зимовки ласточки, грачи и скворцы.
Холодный день обещал дождливое лето.
Солнечная погода на Маврикия означала, что лето будет теплым.
Если на Маврикия довелось услышать воркующих голубей — скоро ждать потепления.
На теплую погоду указывал и шумящий от ветра хвойный лес.
Какие исторические события произошли 7 марта.
* 321 год — по распоряжению римского императора Константина I Великого воскресный день становится выходным.
Дни рождения и юбилеи 7 марта.
* 1605 год — родился Семен Дежнев, русский землепроходец и мореход, исследователь Северной и Восточной Сибири и Северной Америки.
Кто отмечает дни рождения.
* 67 лет исполняется Александру Скляру, российскому рок-музыканту, основателю и лидеру группы «Ва-Банкъ».