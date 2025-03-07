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Что можно и нельзя делать в Маврикиев день 7 марта, когда варят черную уху

Узнали, что можно и нельзя делать в Маврикиев день 7 марта.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 7 марта вспоминает святого Маврикия. В народе принято праздновать Маврикиев день. Интересно, что в названную дату принято готовить специальную черную уху.

Что нельзя делать 7 марта.

Запрещено заниматься рукоделием, так как это грозит обманом. День не подходит для свадеб. Считалось, что они могли спровоцировать беды. Кроме того, 7 марта не подметали пол, чтобы не вымести удачу из дома.

Что можно делать 7 марта.

По традиции, в Маврикиев день всегда варили черную уху из плотвы, лещей, карасей, пескарей. Рыбу отваривали в огуречном рассоле с добавлением пряностей.

Согласно приметам, теплую погоду провещают воркующие голуби. Если греет солнце, то год окажется теплым. Холодная погода говорит о дождливом лете.

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