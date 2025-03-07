Бой с теми: Ефремов хочет вернуться домой, Йовович борется с монстрами

Суждено ли планам сбыться? Внезапно парень впадает в кому и оказывается в прихожей загробного мира в виде аэропорта из его последней рекламы. Вот уж ирония судьбы: полеты — один из главных страхов Дани, а там всего два пути, точнее, два рейса — в ад или в рай в зависимости от баланса хороших и плохих поступков. По запросу можно получить выписку грехов. Даня не теряет надежду найти другую дверь — домой, обратно в мир живых, а пока коротает время с такими же бедолагами в местном баре под названием «Дорогая, я больше не перезвоню». Съемки фильма проходили в декорациях, построенных на «Мосфильме». А для создания фантастических потусторонних миров были использованы передовые технологии съемки на LED-экранах.