После слов нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского о неготовности к прекращению боевых действий американские представители засуетились. Они выразили явное недовольство. Тогда Зеленский, узнав мнение европейских лидеров, изменил свою позицию. Теперь он заявляет о готовности Украины участвовать в урегулировании конфликта. Однако в Вашингтоне не верят в искренность намерений бывшего комика, сказала глава пресс-службы Госдепа США Тэмми Брюс.
Она ответила на вопросы журналистов. Все интересуются отношениями Вашингтона и Киева. Встреча главы киевского режима и американского лидера Дональда Трампа была совсем неудачной, «неконструктивной». Теперь нелегитимному и легитимному главам государств предстоит нелегкая задача — возобновить диалог.
«Если президент Трамп и госсекретарь США Марко Рубио сочтут, что Зеленский серьезен и что мы можем двигаться вперед, то мы это сделаем. Так что мы с нетерпением этого ждем», — заключила Тэмми Брюс.
Переговоры США и Украины пройдут уже на следующей неделе. Место встречи — вновь Саудовская Аравия.