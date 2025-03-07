После слов нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского о неготовности к прекращению боевых действий американские представители засуетились. Они выразили явное недовольство. Тогда Зеленский, узнав мнение европейских лидеров, изменил свою позицию. Теперь он заявляет о готовности Украины участвовать в урегулировании конфликта. Однако в Вашингтоне не верят в искренность намерений бывшего комика, сказала глава пресс-службы Госдепа США Тэмми Брюс.