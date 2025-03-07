Налог на предателей. Почему с 1 марта Моргенштерн, Макаревич, Земфира и другие беглецы лишились доходов из России

Вряд ли знающий толк в экстравагантных выходках Моргенштерн* эпатировал публику и в этот раз: с 1 марта в России действительно заработал закон, по которому доходы иноагентов от продажи недвижимости, транспорта, процентов по вкладам, а также песен, концертов и прочей деятельности должны перечисляться не на их обычные счета, а на специальный. Его иноагенты обязаны открыть в одном из уполномоченных российских банков не позднее 25 марта этого года.