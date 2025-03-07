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Папа Римский Франциск, долгое время находящийся в больнице, обратился к верующим: что он сказал

Папа Римский Франциск записал аудиообращение к верующим из больницы.

Источник: Комсомольская правда

Папа Римский Франциск долгое время борется с болезнью. Он все еще пребывает в неудовлетворительном состоянии. Здоровье ухудшается на фоне двусторонней пневмонии. Однако Папа Римский нашел в себе силы записать обращение к верующим. Трансляция шла на площади Святого Петра.

Верующие молятся за выздоровление Папы Римского. Каждый день по этому случаю собираются члены курии, жители, кардиналы и сотрудники Ватикана. Сейчас Папе Римскому Франциску 88 лет.

«Благодарю всех от души за ваши мольбы за мое здоровье на этой площади, я с вами мысленно. Да благословит вас Господь», — сказал в аудиообращении Папа Римский.

Сейчас общая клиническая ситуация остается трудной. Папа Римский не может участвовать в делах государства. Он не планирует никаких визитов. Также Папа Римский Франциск получает постоянную кислородную подпитку.