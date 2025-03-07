С 1 апреля повысят пенсии. Сколько составит прибавка и как её получить

Кроме того, с 1 апреля станут получать больше пенсионеры, которым в апреле исполнится 80 лет. Это же касается и людей, которые в апреле получат инвалидность первой группы. Размер прибавки для них составит 8907 рублей 70 копеек. Тут стоит отметить, что такое повышение происходит не с конкретного месяца, а по факту достижения определённого возраста или получения группы инвалидности.