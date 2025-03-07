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NYT: прилунившийся аппарат Athena подавал сигналы о крушении

По последним данным, луноход работает «не так, как следует».

Источник: Аргументы и факты

Космический аппарат Athena совершил посадку на поверхность Луны, и первое время подавал сигналы о крушении, сообщает The New York Times.

В настоящее время связь с аппаратом есть, при этом данные о том, в каком положении он прилунился, отсутствуют.

«По истечении времени посадки Athena выяснилось, что луноход работает не так, как следует», — говорится в публикации.

Посадка на плато Монс Мутон была произведена в среду в 20:31 мск примерно в 160 километрах от Южного полюса естественного спутника Земли.

Робота разработала компания Intuitive Machines. Она также создала аппарат Odysseus, который прилунился в районе южного полюса Луны, упал и лежит на боку.

Пуск Athena состоялся в феврале текущего года. Главной задачей миссии является поиск информации о ресурсах.