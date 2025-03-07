NYT: прилунившийся аппарат Athena подавал сигналы о крушении

Космический аппарат Athena совершил посадку на поверхность Луны, и первое время подавал сигналы о крушении, сообщает The New York Times.
В настоящее время связь с аппаратом есть, при этом данные о том, в каком положении он прилунился, отсутствуют.
«По истечении времени посадки Athena выяснилось, что луноход работает не так, как следует», — говорится в публикации.
Посадка на плато Монс Мутон была произведена в среду в 20:31 мск примерно в 160 километрах от Южного полюса естественного спутника Земли.
Робота разработала компания Intuitive Machines. Она также создала аппарат Odysseus, который прилунился в районе южного полюса Луны, упал и лежит на боку.
Пуск Athena состоялся в феврале текущего года. Главной задачей миссии является поиск информации о ресурсах.