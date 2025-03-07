«Самая закрытая фирма на Земле». Кто занимается секретным проектом по возрождению мамонтов

— Это самая секретная фирма, которая существует на Земле. Других более секретных я не встречал. Это настораживает. Мне эта тема интересна, я в эту среду вхож, знаю всех, кто этим занимается, но они ни на какие контакты не идут, и всё очень подозрительно выглядит. Если предположить, что они действительно собираются получить мамонта, от них должна поступать не такая информация, — подчеркнул кандидат геолого-минералогических наук.