Новый лагерь в Приморье будет построен на берегу моря

Красочная бухта Лашкевича, расположенная недалеко от города Находка, станет местом для нового детского лагеря отдыха уже к началу летнего сезона. Об этом рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своих социальных сетях.
В своём официальном телеграм-канале руководитель региона сообщил, что вместе с сотрудниками администрации Партизанского округа он посетил место на берегу бухты, где планируется построить новый лагерь.
«Живописное побережье с тихими видами подходит для размещения детского спортивно-оздоровительного центра. Рядом туристические тропы, на рифах в море живут нерпы. Идеальное место для детского отдыха», — поделился губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Губернатор Приморского края уточнил, что на берегу бухты будут размещены деревянные модули, в которых в летнее время будут проживать ребята. Также будет построены медпункт, столовая. В будущем лагере смогут отдыхать в сезонное время около 700 детей.
Напомним, что в Совете Федерации работает программа по модернизации инфраструктуры детского отдыха, ее курирует Валентина Матвиенко. Новый лагерь в бухте Лашкевича вполне может получить часть финансирования из этой программы.