Пародия на «Орешник». Что известно про первый наземный гиперзвук США «Тёмный орёл»

Аналитики парламента не располагают точными данными, где будет базироваться LRHW. По их данным, изначально Пентагон планировал передать комплекс 1-й многоцелевой оперативной группе (MDTF) 5-го батальона 3-го артиллерийского полка на объединённой базе Льюис-Маккорд в штате Вашингтон для отражения угроз со стороны Индо-Тихоокеанского региона. Вторая батарея должна заступить на дежурство до конца 2026 финансового года в Форт-Драме, штат Нью-Йорк. При этом Конгресс допускает, что запросит у армии разъяснения относительно возможного размещения LRHW на территории Европы. Кроме того, законодателям всё ещё не названа стоимость комплекса и каждой ракеты для него, а также планируемый объём закупок.