Сбербанк снизил ставку по потребительским кредитам: облегчит ли это россиянам жизнь

В Центробанке, тем временем, сообщили о значениях средней максимальной ставки по рублевым вкладам. Она уменьшилась до 20,85% годовых, согласно данным за февраль. Статистику собрали, исходя из информации от десяти крупных банков России. При подсчетах не учитывались ставки с капитализацией и вклады с дополнительными условиями.