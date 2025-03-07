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Сбербанк снизил ставку по потребительским кредитам: облегчит ли это россиянам жизнь

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам до 25,9%

Источник: Комсомольская правда

Сбербанк снова снизил минимальную ставку. На этот раз речь идет не об ипотеке. Теперь Сбербанк понизил ставку и по отношению к потребительским кредитам, заявили в Банке.

Отмечается, что итоговое значение составило 25,9%. Ставка упала на один процентный пункт. Теперь диапазон значений варьируется от 25,9% до 44,5%.

В Центробанке, тем временем, сообщили о значениях средней максимальной ставки по рублевым вкладам. Она уменьшилась до 20,85% годовых, согласно данным за февраль. Статистику собрали, исходя из информации от десяти крупных банков России. При подсчетах не учитывались ставки с капитализацией и вклады с дополнительными условиями.

Сбербанк также понизил ставку по кредитному вкладу. С февраля 2025 года она составляет 22,25%. Речь идет о шестимесячном пополняемом вкладе.