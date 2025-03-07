Самое странное ограбление: профессиональные воры украли из музея 517 чучел птиц

В середине февраля из музея в муниципалитете Триньяк в Луаре-Атлантике, Франция, неизвестные украли коллекцию 517 натурализованных чучел птиц. Как пишет издание BFMTV, градоначальник был крайне ошеломлен данной ситуацией.
«Ни одной сломанной витрины, ни одного картона или гнезда на земле, это профессиональная работа, и это еще более удивительно», — рассказывает журналистам мэр Клод Офор.
Заместитель главы города Эрве Морис отмечает, что кража была сделана настоящими аферистами. Соответствующая жалоба уже направлена в жандармерию. Отмечается, что эта полутысячная коллекция охраняется природоохранным ведомством Франции с 2023 года и не имеет никакой коммерческой ценности.
Таксидермисты считают, что, если воры смогут продать хотя бы одно чучело птицы за один евро, это будет большим успехом для них. Однако коллекция имела историческую ценность, отмечается в материале.
«Все наши птицы зарегистрированы, если в Интернете произойдет какая-либо транзакция, жандармы немедленно среагируют», — подчеркивает Офора.
Украденная коллекция собиралась с 1960-х годов орнитологом Джоном Патроном. В 2021 году, перед смертью, таксидермист пожертвовал ее местному музею.
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