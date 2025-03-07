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Синоптик Ильин рассказал, где 8 марта в РФ будут морозы до минус 40

Экстремальные морозы в Международный женский день прогнозируются на Таймыре.

Источник: ru.freepik.com

Морозы до минус 40 градусов ожидаются 8 и 9 марта на Таймыре. Как рассказал aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, ненамного теплее будет в Якутии — до минус 28 градусов.

Эксперт уточнил, что несмотря на начало марта, тепла пока не ждут и на Чукотке, где установился антициклон, который принес в приполярные районы тридцатиградусный мороз.

Теплее всего 8 марта будет на Крымском полуострове.

«В Херсонской области ожидается от плюс 16 до плюс 18 градусов. В континентальные районах европейской части России температура воздуха будет подниматься до плюс 11 градусов», — добавил Ильин.

Ранее синоптик рассказал, что в Москве 8 марта ожидается по-настоящему весенняя погода.