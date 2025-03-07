«Да благословит вас Бог»: Папа римский впервые обратился к верующим после госпитализации

Запись прозвучала в начале молебна в Ватикане. Франциск, говоря слабым голосом на испанском языке, выразил благодарность за поддержку и попросил защиты у Девы Марии.
«Я от всего сердца благодарю вас за молитвы, которые вы возносите за моё здоровье на площади. Я сопровождаю вас отсюда. Да благословит вас Бог и да защитит вас Дева Мария. Спасибо», — сказал он.
Напомним, понтифика госпитализировали 14 февраля для лечения затянувшегося бронхита. Затем его состояние резко ухудшилось. У него диагностировали почечную недостаточность.