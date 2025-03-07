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«Да благословит вас Бог»: Папа римский впервые обратился к верующим после госпитализации

Папа римский Франциск впервые за три недели госпитализации обратился к верующим. В аудиозаписи, опубликованной Vatican News, 88-летний понтифик поблагодарил за молитвы и пожелал благословения.

Источник: Life.ru

Запись прозвучала в начале молебна в Ватикане. Франциск, говоря слабым голосом на испанском языке, выразил благодарность за поддержку и попросил защиты у Девы Марии.

«Я от всего сердца благодарю вас за молитвы, которые вы возносите за моё здоровье на площади. Я сопровождаю вас отсюда. Да благословит вас Бог и да защитит вас Дева Мария. Спасибо», — сказал он.

Напомним, понтифика госпитализировали 14 февраля для лечения затянувшегося бронхита. Затем его состояние резко ухудшилось. У него диагностировали почечную недостаточность.