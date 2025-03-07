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Папа римский Франциск впервые за три недели обратился к верующим

Понтифик поблагодарил верующих за поддержку и молитвы о его здоровье.

Источник: Аргументы и факты

Папа Римский Франциск впервые за три недели после своей госпитализации вновь обратился к верующим через аудиосообщение.

«Я благодарю вас от всего сердца за ваши молитвы о моем здоровье с площади», — сказал понтифик, произнеся эти слова немного ослабленным голосом.

Он завершил свое обращение благословением, призвав Господа и Пресвятую Деву Марию защитить всех, кто его слушает.

Напомним, понтифика Франциска госпитализировали 14 февраля для лечения затянувшегося бронхита. Ему предписали полный покой. В рамках лечения Франциск начал получать высокопоточную кислородную терапию.