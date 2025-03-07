Внеочередной саммит лидеров стран ЕС завершился, но заявление по Украине вновь не приняли

Решение по поддержке Украины не удалось принять из-за несогласия Венгрии. Текст заявления получил поддержку 26 глав государств Евросоюза. Венгрия выступила против предложенного Европой «мира через силу». Страна также не согласилась с заявлением о взаимосвязи трансатлантической, глобальной, европейской и украинской безопасности. Все это — совершенно разные вещи.