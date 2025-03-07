Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Внеочередной саммит лидеров стран ЕС завершился, но заявление по Украине вновь не приняли

На саммите ЕС отложили принятие заявления по Украине из-за Венгрии.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 6 марта, завершился саммит стран Евросоюза по обороне. Присутствующие вновь не смогли договориться и принять решение по Украине. Вопрос отложили до следующей встречи. Результаты саммита ЕС представили в документе на сайте Евросоюза.

Решение по поддержке Украины не удалось принять из-за несогласия Венгрии. Текст заявления получил поддержку 26 глав государств Евросоюза. Венгрия выступила против предложенного Европой «мира через силу». Страна также не согласилась с заявлением о взаимосвязи трансатлантической, глобальной, европейской и украинской безопасности. Все это — совершенно разные вещи.

«ЕС обсудил последние развития событий в отношении Украины. Подготовленный текст получил твердую поддержку 26 глав государств. Европейский совет вернется к обсуждению на следующей встрече», — сказано в документе.

По заявлениям Венгрии, ЕС склоняется к продолжению конфликта. Страна не поддержала такое решение.