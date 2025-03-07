Внеочередной саммит лидеров стран ЕС завершился, но заявление по Украине вновь не приняли

Вчера, 6 марта, завершился саммит стран Евросоюза по обороне. Присутствующие вновь не смогли договориться и принять решение по Украине. Вопрос отложили до следующей встречи. Результаты саммита ЕС представили в документе на сайте Евросоюза.
Решение по поддержке Украины не удалось принять из-за несогласия Венгрии. Текст заявления получил поддержку 26 глав государств Евросоюза. Венгрия выступила против предложенного Европой «мира через силу». Страна также не согласилась с заявлением о взаимосвязи трансатлантической, глобальной, европейской и украинской безопасности. Все это — совершенно разные вещи.
«ЕС обсудил последние развития событий в отношении Украины. Подготовленный текст получил твердую поддержку 26 глав государств. Европейский совет вернется к обсуждению на следующей встрече», — сказано в документе.
По заявлениям Венгрии, ЕС склоняется к продолжению конфликта. Страна не поддержала такое решение.