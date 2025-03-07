Позиция французского лидера Эммануэля Макрона по Украине станет причиной краха Европы, заявил российский парламентарий Александр Толмачёв.
Он подчеркнул, что Макрон лишь «грозно надувает щёки». При этом президенту Франции следовало бы заняться важными делами для своего государства.
«Вместо того, чтобы заняться действительно важными делами для своей страны, француз грозно надувает щеки. Но в итоге это приведёт только к одному: к краху Европы», — сказал депутат ГД в беседе с РИА Новости.
Толмачёв отметил, что крах Европы связан со «сливанием» денежных средств на ВСУ. Кроме того, в европейских странах наблюдается миграционный кризис и огромные демографические проблемы.
По словам депутата, Макрон пытается отвлечь внимание, а также «набрать политические очки».
Напомним, Макрон заявил о «российской угрозе», а также выступил с идеей о применении французского ядерного оружия для защиты всего ЕС.
Военный эксперт полковник Анатолий Матвийчук заявил, что европейские граждане в ужасе от высказываний Макрона.