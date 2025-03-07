«Будё-Глимт» с Хайкиным в воротах разгромил «Олимпиакос» в плей-офф Лиги Европы

В других играх дня «Реал Сосьедад» без Арсена Захаряна сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1), «Рома» обыграла «Атлетик» из Бильбао (2:1), «Айнтрахт» в гостях победил «Аякс» (2:1), а «Лацио», играя вдевятером, вырвал победу над «Викторией Пльзень» (2:1). Ответные игры пройдут 13 марта.