«Трамп пристально следит за тем, что говорят и делают украинцы»: в Пентагоне заявили, что Киев пока остается без помощи США

Американский лидер Дональд Трамп, действительно приостановил военную помощь Украине. При прошлой администрации США это казалось немыслимым. В Пентагоне подтвердили эту информацию. Глава Министерства обороны Пит Хегсет отметил, что поддержка Вашингтона пока поставлена на паузу, в это время власти следят за украинцами.
Общаясь с журналистами, он также подчеркнул, что Соединенные Штаты воодушевлены сигналами, поступающими из Киева. Вашингтон ждет от Украины действительной «приверженности пути к миру». Тогда ограничения на помощь Киеву могут быть сняты.
«Президент США Дональд Трамп крайне пристально следит за тем, что именно украинцы говорят и делают применительно к мирному процессу… В конечном счете решение принимать ему, но пока военная помощь на паузе», — сказал Пит Хегсет.
Вашингтон прекратил поставлять Киеву оружие с 4 марта. Все самолеты с вооружением для Украины возвращены.