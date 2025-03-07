«Трамп пристально следит за тем, что говорят и делают украинцы»: в Пентагоне заявили, что Киев пока остается без помощи США

Американский лидер Дональд Трамп, действительно приостановил военную помощь Украине. При прошлой администрации США это казалось немыслимым. В Пентагоне подтвердили эту информацию. Глава Министерства обороны Пит Хегсет отметил, что поддержка Вашингтона пока поставлена на паузу, в это время власти следят за украинцами.