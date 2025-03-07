Звезде «Вампиров средней полосы» вручили повестку в армию

Актер Глеб Калюжный, звезда сериала «Вампиры средней полосы», обвиняемый в уклонении от военной службы, частично признал свою вину и пообещал отправиться в армию. Об этом рассказали источники в правоохранительных органах. После допроса в следственном отделе актер направился в военкомат, где ему выписали штраф и вручили новую повестку.