Подержанные машины из-за границы подорожают с 1 мая: причины

Почему подорожают машины из Киргизии и Белоруссии.
Новый порядок расчета утилизационного сбора для автомобилей из стран ЕАЭС будет учитывать реальные затраты покупателей. Это сделает невыгодными серые схемы растаможки в Белоруссии и Киргизии, пишут «Известия».
При ввозе машины в Россию владельцу придется предоставить договор купли-продажи, счета-фактуры, транспортные накладные и другие документы. Если стоимость машины окажется ниже среднерыночной, владелец должен будет компенсировать разницу. При отсутствии документов утильсбор составит более 60% от средней стоимости автомобиля.
По оценкам экспертов, цена трех-пятилетних машин премиум-класса может вырасти на 1 миллион рублей. Например, BMW, которую раньше привозили из Белоруссии за 4 миллиона рублей, теперь будет стоить 5 миллионов.
Японские и корейские автопроизводители могут вернуться в Россию.
Производители автомобилей из Японии и Южной Кореи рассматривают возможность возвращения на российский рынок. Toyota и Hyundai могут попытаться вернуть свои заводы в Петербурге, которые были проданы в 2023 году.
Hyundai продолжает производить двигатели на своем бывшем заводе, а новый владелец выпускает автомобили под брендом Solaris. Это упростит возвращение корейской компании.
Импорт новых машин в Россию сократился.
В феврале 2025 года зарубежные автопроизводители резко сократили поставки новых машин в Россию. Причинами стали падение спроса, переполненные склады и рост утилизационного сбора.
Китайские бренды уже начали предлагать скидки, чтобы избавиться от излишков. Аналитики ожидают восстановления импорта не ранее конца весны.