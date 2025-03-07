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Подержанные машины из-за границы подорожают с 1 мая: причины

ВЛАДИВОСТОК, 7 марта, ФедералПресс. С 1 мая 2025 года подержанные автомобили премиум-класса могут подорожать на 20−25%. Это связано с новой системой расчета утилизационного сбора для машин, ввезенных из стран ЕАЭС. Все важные новости, которые могли проспать дальневосточники, в подборке «ФедералПресс».

Источник: Reuters

Почему подорожают машины из Киргизии и Белоруссии.

Новый порядок расчета утилизационного сбора для автомобилей из стран ЕАЭС будет учитывать реальные затраты покупателей. Это сделает невыгодными серые схемы растаможки в Белоруссии и Киргизии, пишут «Известия».

При ввозе машины в Россию владельцу придется предоставить договор купли-продажи, счета-фактуры, транспортные накладные и другие документы. Если стоимость машины окажется ниже среднерыночной, владелец должен будет компенсировать разницу. При отсутствии документов утильсбор составит более 60% от средней стоимости автомобиля.

По оценкам экспертов, цена трех-пятилетних машин премиум-класса может вырасти на 1 миллион рублей. Например, BMW, которую раньше привозили из Белоруссии за 4 миллиона рублей, теперь будет стоить 5 миллионов.

Японские и корейские автопроизводители могут вернуться в Россию.

Производители автомобилей из Японии и Южной Кореи рассматривают возможность возвращения на российский рынок. Toyota и Hyundai могут попытаться вернуть свои заводы в Петербурге, которые были проданы в 2023 году.

Hyundai продолжает производить двигатели на своем бывшем заводе, а новый владелец выпускает автомобили под брендом Solaris. Это упростит возвращение корейской компании.

Импорт новых машин в Россию сократился.

В феврале 2025 года зарубежные автопроизводители резко сократили поставки новых машин в Россию. Причинами стали падение спроса, переполненные склады и рост утилизационного сбора.

Китайские бренды уже начали предлагать скидки, чтобы избавиться от излишков. Аналитики ожидают восстановления импорта не ранее конца весны.