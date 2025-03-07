Подержанные машины из-за границы подорожают с 1 мая: причины

ВЛАДИВОСТОК, 7 марта, ФедералПресс. С 1 мая 2025 года подержанные автомобили премиум-класса могут подорожать на 20−25%. Это связано с новой системой расчета утилизационного сбора для машин, ввезенных из стран ЕАЭС. Все важные новости, которые могли проспать дальневосточники, в подборке «ФедералПресс».